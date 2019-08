Le t-shirt con Hong Kong bufera in Cina su Versace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASODi nuovo rottura tra la Cina e il mondo della moda italiana. Dopo lo scandalo che lo scorso novembre ha coinvolto Dolce & Gabbana ora è Versace ad essere finito sotto il mirino del gigante asiatico.Il fattaccio vede protagonista una maglietta del marchio con la testa di medusa, venduta ma già ritirata dal commercio, dove erano stampati i nomi di varie città con accanto la nazione di appartenenza. Pechino e Shanghai erano correttamente indicate come cinesi, mentre Macao e Hong Kong apparivano come stati indipendenti, nonostante alla...