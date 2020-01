LE REAZIONI

VENEZIA Vergognoso. Definisce così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro lo sputo dei ragazzini rivolto alla coppia di giovani cinesi avvenuto nella serata di sabato a Venezia. Ma se il gesto più eclatante è stato apertamente condannato, non è passato inosservato anche il comportamento delle tre teenager che hanno preso in giro i due. «È vergognoso, da stigmatizzare assolutamente perché Venezia è, e rimane, una città aperta ed accogliente nei confronti di tutti quanti». Brugnaro ha poi fatto notare come sia necessario abbassare i toni del dialogo ribadendo come la città sia storicamente una città crocevia di culture e di scambi da sempre: «Il frutto di urlare al pericolo può portare a questo, bisogna farsi un esame di coscienza ed evitare sensazionalismi».

La pacatezza richiamata da Brugnaro è stata sposata anche dal prefetto veneziano Vittorio Zappalorto, che condanna il gesto: «Sì, è vergognoso. Ma è anche il frutto di un clima in cui si semina odio verso il prossimo. È importante educare sin da giovani i propri ragazzi per evitare che accadano queste cose».

Anche per il presidente del Consiglio regionale veneto, Roberto Ciambetti, l'episodio è grave: «Sputare addosso a una persona è un gesto di disprezzo inaccettabile, come è inaccettabile che ragazzine si divertano a canzonare e deridere delle persone. Ai turisti cinesi va tutta la mia solidarietà e le scuse, perché il popolo veneto non si riconosce in questa maleducazione e in atteggiamenti incresciosi che non sono di certo segno di sinofobia, ma stupide bravate, brutte testimonianze di maleducazione e ignoranza. La giovane età dei protagonisti non è una attenuante».

LE CATEGORIE

Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione albergatori, esprime esprime le sue «scuse» per conto delle principale categoria che si occupa di turismo».

Anche per GianMaria Micheletti, titolare dell'agenzia Get flat Venice che gestisce l'appartamento dove alloggia la coppia di cinesi, «l'episodio è molto grave e non deve più accadere, serve rispetto per le persone. Queste cose non fanno bene all'immagine della città, in più tra i problemi legati all'acqua alta e il periodo non proprio florido, è importante far capire a tutti che il turismo è una risorsa». T.B.

