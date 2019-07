L'autonomia si arena sulla norma finanziaria «Diciamo no ai ribassi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAVENEZIA Altro che pre-intesa da approvare in Consiglio dei ministri prima della pausa di Ferragosto: la trattativa sull'autonomia si arena sulle risorse. Ieri sera si è sgretolato il castello di sabbia basato sulla previsione di inviare un testo alle Regioni entro questo fine settimana, in modo da riportarlo a Palazzo Chigi per la seduta dell'8 agosto. Sulla norma finanziaria è infatti muro contro muro attorno al fondo di perequazione.GLI INCONTRIAd insistere sul fatto che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna destinino...