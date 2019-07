L'auto affonda in un canale: morti quattro ventenni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAJESOLO Il sorpasso, l'urto, la strage. Nella notte, a Jesolo, una tragedia devastante. Alle 2 di ieri, spinta da un'altra vettura, un'auto con 5 ragazzi a bordo, tutti fra i 22 e i 23 anni, è rotolata in un campo e quindi è finita capovolta in un canale. Sono morti in quattro, solo una giovane si è salvata per miracolo ed ora è ricoverata in ospedale. Il guidatore dell'altra macchina, un 26enne di origine romena, si è allontanato ma è stato rintracciato e fermato con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di...