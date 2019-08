L'appello del procuratore: «Chiedere giustizia non sia la ricerca di capri espiatori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAGENOVA Il capo della procura Francesco Cozzi è appena tornato dalla commemorazione per le vittime del ponte Morandi. L'emozione è tanta, ma è con la lucidità da magistrato che parla. «A distanza di un anno, oggi avremmo preferito stare in silenzio, nel rispetto della sofferenza ancora cocente. Perché se è vero che il tempo lenisce le ferite, certe voragini non si rimarginano mai». E proprio nel rispetto della memoria, oltre che nella richiesta di giustizia che si solleva, «credo sia corretto dire due cose: la domanda di...