Il leader evoca la piazza: li caccerà il popolo Ma nel Carroccio è rivolta: siamo all'angolo

IL CASOROMA Salvini aspetta che compaiano i murales con «il bacio della morte» tra Di Maio e Renzi, punta a cercare una sponda in Zingaretti, a spaccare quella parte del Pd recalcitrante ad un accordo con M5s, a tirare a sé quei pentastellati che non vorrebbero un'intesa con questo il refrain «il partito delle banche e di Bibbiano». Comincia già a fare pressioni sul Colle che a suo dire non può permettere la nascita di un governo che non ha il consenso nelle urne e che soprattutto non è maggioranza nel Paese.Ma la strategia portata...