IL FEMMINICIDIO

BONDENO (FERRARA) La relazione sentimentale tra Rossella Placani e Doriano Saveri era ormai alla fine. L'omicidio della donna sarebbe dunque maturato in questo contesto di rottura della coppia, all'apice di una lite tra i due, l'altra sera. È l'ipotesi di lavoro degli investigatori ferraresi, che ieri notte, dopo un interrogatorio durato diverse ore, hanno deciso di emettere un decreto di fermo nei confronti del 45enne artigiano edile bolognese, portato in carcere.

LE CONTRADDIZIONI

Saveri ha negato e continua a negare tutto, ma la Procura di Ferrara, con il pm Stefano Longhi, e i carabinieri del reparto operativo, ritengono che il suo racconto dei fatti contenga non poche contraddizioni e lacune. Ora si cercheranno indizi per delineare sempre di più ed eventualmente rafforzare il quadro accusatorio. È stato lo stesso Saveri a presentarsi l'altra mattina nella caserma dei carabinieri di Bondeno, il paese dove viveva con la compagna, riferendo di averla trovata esanime in casa. Avrebbe detto di aver litigato domenica sera, poi essere andato via e di essere rientrato più tardi nella casa, restando però in un'altra stanza e accorgendosi di lei solo la mattina dopo.

Il 118, intervenuto poco dopo nell'appartamento in Borgo San Giovanni, a due passi dal fiume Panaro, ha potuto solo constatare il decesso della donna. Un primo nodo significativo da sciogliere è sull'orario della morte, che sarà determinato dall'autopsia, fissata nelle prossime ore.

«Siamo in attesa di comunicazioni sull'udienza di convalida e su ulteriori atti d'indagine, come l'autopsia, per poter poi valutare eventuali domande per la modifica della misura cautelare», spiega l'avvocato Sergio Pellizzola, nominato di fiducia dall'indagato.

