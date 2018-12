CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVICENZA Per tre volte Tarek Abbassi - irregolare di 21 anni, condannato per spaccio e salito all'onore delle cronache per la fuga d'amore con una 17enne vicentina - sarebbe dovuto salire su un aereo ed espulso dall'Italia, e per tre volte in tre mesi qualcosa è andato storto e il rimpatrio in Tunisia è saltato. La prima a settembre - l'aereo ha un'avaria - poi a novembre (scatta la richiesta di protezione internazionale) e l'ultima lunedì scorso, quando Abbassi è stato condotto all'aeroporto di Palermo. Qui però la situazione si è...