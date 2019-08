CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «La base? La base non chiama!». In un vecchio sketch satirico su Raitre, si vedevano i dirigenti di partito in una sala che aspettavano di sentire via telefono l'umore delle masse ma le masse non si facevano sentire. E loro ci restavano male. Stavolta, in questa crisi di governo molto virale, la base chiama eccome, comunica via web, si agita sui social, dice la sua e mannaggia: smentisce la linea dei leader. Salvini quando ha aperto la crisi è stato subissato di critiche da parte dei leghisti delusi manco fosse Capitan Schettino...