I rider pubblicano i nomi dei vip tirchi, è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO La blacklist dei vip che non danno la mancia pubblicata dai rider con toni minacciosi sui social. Poi l'eco degli hater che, subito, hanno scritto insulti e commenti sulle pagine dei coinvolti. Infine, la reazione degli accusati che, in più di un caso, hanno scelto proprio la rete per replicare, anche con prove. «La tua sopravvivenza di lavoratore non può essere garantita dal cliente, perché rischi di fare una vita di m - dice Fedez, menzionato insieme alla moglie Chiara Ferragni nella lista - e non capire questo e spostare...