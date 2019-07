Giorgia, l'unica ragazza sopravvissuta: «Qualcuno ci ha buttati fuori strada»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTONOVENTA DI PIAVE Erano inseparabili da quando erano ragazzini (tenerissimi, dicono gli amici). Ora non più: Riccardo Laugeni è morto con Giovanni e con Eleonora e Leonardo, fidanzati, mentre Giorgia è sopravvissuta. Un miracolo e un'angoscia per una ragazza che piangerà per sempre quella notte maledetta.Giorgia Diral, 22 anni, di Musile di Piave, è l'unica scampata alla strage di via Pesarona, a Ca' Nani di Jesolo. Sbalzata dalla macchina, sfuggita incredibilmente al pauroso schianto delle lamiere contro l'acqua del canale,...