NEL VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO Fuori il sindaco uscente, Maria Teresa Senatore. A Portoguaro sarà ballottaggio fra il candidato del centrosinistra, Stefano Santandrea, e il candidato della Lega Florio Favero. Le previsioni della vigilia hanno trovato conferma alle urne. L'incognita, prima delle elezioni, riguardava chi avrebbe sfidato al secondo turno Santandrea, sostenuto da centrosinistra compatto. La partita reale era infatti tra il sindaco uscente, Maria Teresa Senatore, e il candidato della Lega, Florio Favero, che si opponeva al secondo mandato della prima cittadina. Alla fine, tra i due, l'ha spuntata Favero. A metà pomeriggio, con 11 sezioni scrutinate, Favero risultava addirittura in vantaggio sul candidato del centrosinistra. Poi le percentuali si sono capovolte e Santandrea, fino alla fine dello spoglio, non ha più abbandonato la prima posizione. In serata, il più votato è risultato Santandrea, medico di base in pensione, che ha ottenuto, assieme alle liste del Partito Democratico, Articolo Uno, Città per l'uomo, Tutta un'altra Portogruaro e Per Stefano Santandrea Sindaco, il 37 per cento circa dei voti. Favero si è fermato al 30 per cento, garantendosi la possibilità di un secondo turno. Il candidato della Lega ha superato di 4 punti Maria Teresa Senatore, il cui risultato si è attestato al 26 per cento. Più sotto i candidati delle civiche Graziano Padovese e Ennio Vit, che hanno ottenuto rispettivamente il 4,5 per cento e il 2,2 per cento dei voti.

«Sono soddisfatto del risultato ottenuto», ha detto Santandrea. «Siamo la prima coalizione. La mia squadra ha aggiunto - si è dimostrata un gruppo coeso molto motivato fin dall'inizio e questo è ciò che abbiamo raccolto. Ora affrontiamo il ballottaggio come sempre insieme e uniti e valuteremo in questi giorni le possibili alleanze». «Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto - il commento di Favero - Abbiamo fatto una bella campagna elettorale, intelligente, misurata nei toni, inattaccabile. Abbiamo presentato un buon programma, approfondito, dettagliato e articolato». Amaro il commento della Senatore, sostenuta dalla sua lista civica, da Forza Italia e da Fratelli d'Italia: «Abbiamo dato cuore e anima al nostro progetto. O noi non siamo riusciti a farci conoscere e capire oppure i cittadini hanno preferito, come sembra, i partiti». (t.inf.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA