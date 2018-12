DRAMMA NEL DRAMMA CONCORDIA SAGITTARIA Un dramma nel dramma, quello di Andrea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DRAMMA NEL DRAMMACONCORDIA SAGITTARIA Un dramma nel dramma, quello di Andrea Castellet, 54 anni, fratello della donna morta per salvare la figlia 11enne, soffocata dal fumo dell'incendio scaturito dall'albero di Natale. Andrea è un vigile del fuoco in servizio a Portogruaro. Avrebbe dovuto prendere servizio alle 8, ma due ore prima è stato svegliato dalla telefonata della madre Elda: «Corri, la casa di Paola sta bruciando: le ragazze sono qui in salvo, ma lei non è più uscita». Andrea non ci ha pensato due volte, ha indossato...