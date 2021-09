Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEPADOVA Oltre 150 eventi ibridi e per quelli in presenza l'obbligo di Green pass. Alfabetizzazione digitale, trasformazione post-pandemia, rapporto donne e materie Stem: sono le premesse per la nona edizione di Digital Meet, il festival del digitale nato a Padova e ormai diffuso in tutta Italia. Dal 19 al 23 ottobre in ogni regione italiana si terranno eventi, quasi tutti in modalità duale, ma gli appuntamenti non si riducono...