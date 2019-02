Diciotti, il voto sul processo non slitta 5Stelle divisi: l'ipotesi della conta on line

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIUNTAROMA Il caso Diciotti verrà votato il 19 febbraio, entro il termine di 30 giorni stabilito dal regolamento. E saranno dolori di pancia, in particolare per il Movimento 5 stelle che soffre una spaccatura evidente all'interno. La scelta del presidente della Giunta per le immunità, Maurizio Gasparri, di separare la questione incriminazione di Matteo Salvini, da quella del premier Conte, del vicepremier Di Maio e del ministro Toninelli, eviterà uno stop al voto. A questo punto, i pentastellati dovranno decidere a breve quale strada...