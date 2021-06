Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIVENEZIA Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel pomeriggio usa facebook per confermare ciò che da oltre un'ora circola sui siti giornalistici: «Il connazionale Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato rilasciato pochi minuti fa. Rimarrà in Sudan in attesa degli sviluppi sui contenziosi che lo riguardano». Il lavorìo della Farnesina è stato costante, e Di Maio ringrazia «in particolare il nostro...