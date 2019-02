De Luca guida la rivolta del Sud Zaia: devi chiedere l'autonomia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOVENEZIA Botta e risposta a distanza tra i governatori della Campania e del Veneto. Il primo, il dem Vicenzo De Luca, ieri ha lanciato una mobilitazione contro l'autonomia differenziata, chiamando a raccolta l'intero Sud e annunciando ricorsi alla Corte costituzionale. Il secondo, il leghista Luca Zaia, gli ha risposto per le rime: «Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l'autonomia, non quello che la ostacola».RESISTENZAIl governatore campano ha deciso di avviare «una campagna di resistenza contro...