VENEZIA Quella battuta non era offensiva, non ledeva la reputazione del presidente della Regione del Veneto. Era satira. Così il procedimento a carico di Natalino Balasso (nella foto), il comico polesano che era stato querelato da Luca Zaia, è stato archiviato. Tutto risale al 7 maggio 2020 quando Balasso rilancia su Facebook un vecchio post di Furio, ossia Marco Forieri, musicista dei Pitura Freska: Io me lo ricordo Zaia PR all'Odissea di...