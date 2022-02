Volksbank, utile netto di 70 milioni di euro e ora ritorna il dividendo

BOLZANO - Il Cda ha approvato oggi i risultati annuali 2021 di Volksbank con un utile netto di oltre 70 milioni di euro. Il patrimonio netto sale a 816 milioni di euro, il che corrisponde a 16,9 euro per azione. Si conferma il ritorno al dividendo. I risultati annuali 2021 di Volksbank confermano la performance già registrata nel primo semestre dell’anno e l'efficienza del piano industriale “Sustainable 2023”, diretto anche a beneficio della clientela.

La Popolare dell'Alto Adige è molto presente, oltre che a Bolzano, nel Nordest nelle province di Trento, Belluno, Treviso, Pordenone Vicenza, Padova e Venezia. Particolarmente importante la sua presenza nel Vicentino, dove ha assorbito la ex Popolare di Marostica, creando anche la fondazione Bpm Volksbank che opera nel sociale in provincia. Le filiali di Volksbank complessivamente operative sono 159 e la Banca annovera circa 1.300 collaboratori.

Tra i risultati principali spiccano, secondo una nota aziendale, una forte crescita dei volumi e dei clienti, trainata dal servizio alla clientela, ulteriormente confermata dalle indagini di soddisfazione interne e tra gli utenti. Le masse amministrate crescono di oltre 2 miliardi di euro nell’anno, mentre l’incremento a doppia cifra delle commissioni è sintomo della migliorata capacità della Banca nell’offrire servizi a valore aggiunto alla clientela. Incrementata la solidità della banca, con un patrimonio netto pari a 816 milioni di euro: Volksbank dispone oggi di oltre 250 milioni di euro di capitale primario eccedente i limiti regolamentari, con un coefficiente patrimoniale primario (Cet1 phased-in) al 15,7%. Si dimostra attenta la gestione dei rischi, in particolare del portafoglio crediti deteriorati, la cui quota netta sul portafoglio crediti complessivo (Npl ratio netto) si è ridotta al 2,7%. Buona anche la redditività della banca, con un rendimento del patrimonio al 9,4%.

«I risultati del 2021 sono stati ottenuti grazie agli sforzi di tutti i collaboratori, che ringrazio personalmente per il servizio che hanno saputo offrire ai clienti nel periodo pandemico - ha dichiarato il presidente Lukas Ladurner -. Questo risultato straordinario, che beneficia anche di effetti economici positivi una tantum sul margine finanziario e sulle poste fiscali, ci dà un ulteriore stimolo nel proseguire il percorso tracciato nel nostro piano industriale Sustainable 2023. Grazie a questi risultati, il Cda definirà ad inizio marzo l’importo del dividendo che sarà proposto all’assemblea dei soci a fine marzo». Molto soddisfatto anche il direttore generale Alberto Naef: «I risultati ci proiettano verso una redditività 2021 al 9,4%, un livello di eccellenza nel panorama delle banche commerciali in Italia. Nel secondo semestre Volksbank ha raggiunto un utile netto pari a 20 milioni di euro, senza effetti straordinari, dimostrando come sia raggiungibile l’obiettivo di generare 30-40 milioni di euro di utile netto annuo con costanza nel tempo. La prima fase di rilancio della Banca si può di fatto ritenere positivamente conclusa, ed ora possiamo puntare con determinazione ad una continua crescita virtuosa. Puntiamo ad un 2022 in cui Volksbank possa dare ulteriori soddisfazioni a tutti i portatori d’interessi del Triveneto».