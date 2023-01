Agenti di polizia locale in stato di agitazione ma precettati per garantire la sicurezza a VicenzaOro January

VICENZA - Agenti di polizia precettati per garantire la sicurezza a Vicenza Oro. La Prefettura, ufficio territoriale del Governo, informa che ha emanato l’ordinanza con la quale è stato disposto che 8 unità di personale, nominativamente individuate, del comando di polizia locale del Comune di Vicenza, dalle 8 alle 20 e comunque fino a cessate esigenze disposte dalla questura, per il lunedì 23 gennaio 2023, assicurino il regolare e ordinato svolgimento delle proprie prestazioni lavorative per garantire l’aliquota di polizia locale necessaria per la gestione delle misure di sicurezza previste per l’evento fieristico “VicenzaOro 2023”.

Il provvedimento, si legge in una nota prefettizia, è stato adottato a seguito dell’incontro svoltosi nel pomeriggio di ieri, 20 gennaio, convocato in Prefettura alla presenza delle organizzazioni sindacali e del Comune di Vicenza, allo scopo di pervenire al superamento dello stato di agitazione in atto del personale della polizia locale, stante le più recenti ipotesi contrattuali migliorative proposte dall’amministrazione comunale, ancora da formalizzare nelle apposite sedi negoziali. Con il citato provvedimento si è inteso garantire livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in particolare dei diritti alla sicurezza e alla libertà di circolazione, ed evitare pregiudizi gravi all’ordine e alla sicurezza pubblica.

VicenzaOro January ha aperto i battenti ieri, con Zaia e il ministro Urso, e prosegue fino al 24 gennaio.