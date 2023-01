Apre VicenzaOro January, Zaia e il ministro Urso: «Qui il made in Italy vincente, vale 1,7 miliardi»

VICENZA - Aperta oggi, 20 gennaio, VicenzaOro January. Resterà aperta fino al 24. Oltre 1300 i brand espositori che arrivano da 36 Paesi per i 400 buyer ospitati, provenienti da oltre 60 Paesi, grazie al supporto della rete degli uffici Ice nel mondo.

IL GOVERNATORE. «Questa è una fiera leader con 1.300 espositori, il 50% dei quali sono stranieri. Non dimentichiamo che quest'area veneta dà molto al comparto orafo, solo l'export vale 1,7 miliardi di euro sui 5 miliardi a livello nazionale». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, all'inaugurazione della fiera. «Stiamo parlando di una fiera - ha aggiunto - che avrà almeno 130 Paesi presenti, e di questo distretto di Vicenza degli orafi, della gioielleria, che è un'altra eccellenza del Veneto». Una soddisfazione per Zaia nel vedere tanta gente «dopo mesi di privazioni dopo ciò che è successo a causa del Covid e direi che oggi abbiamo la risposta migliore».

IL MINISTRO. All'inaugurazione presente Adolfo Uso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. «Abbiamo messo nuove misure nella legge finanziaria con un fondo straordinario per le filiere della produzione industriale, un collegato alla legge finanziaria per la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy che sarà realizzato nelle prossime settimane in Parlamento» ha annunciato il ministro. «È una fiera importante non solo per questo distretto - ha aggiunto - ma per tutte le imprese che lavorano in questa filiera che sono punte di eccellenza per il Made in Italy e in generale per l'industria italiana». «Abbiamo voluto riaffermare il ruolo del Made in Italy fin dalla ridenominazione del ministrero - ha proseguito - perché siamo coscienti che questa è l'avanguardia dell'intera produzione italiana. Sono convinto che nella seconda parte di quest'anno ripartirà con forza l'attività produttiva italiana. Questo settore è una punta di diamante del made in Italy nel mondo e i dati dell'export presentate qui lo dimostrano» ha aggiunto Urso.

"TIRA" L'EXPORT. VicenzaOro January è un'occasione importante per un settore i cui dati di export, relativi ai primi 9 mesi del 2022, sono positivi: il periodo registra infatti una crescita in valore del 27,2% su gennaio-settembre 2021, attestandosi a poco più di 7 miliardi di euro; incremento che è pari al +41,4% in più rispetto ai 5,07 miliardi di euro esportati nei primi 9 mesi del 2019. Rallenta la crescita nel terzo trimestre del 2022: dopo gli aumenti superiori al +30% in valore del primo e del secondo trimestre, da luglio a settembre l'export registra un +14,6%.