Gioielli da tutto il mondo: appuntamento a gennaio per la​ Vicenzaoro

VICENZA - Si terrà dal 21 al 26 gennaio 2022, in Fiera, Vicenzaoro January, il Salone internazionale del gioiello che raccoglie tutta la filiera dell'eccellenza orafa e gioielliera internazionale, organizzato da Italian Exhibition Group. La rassegna, in presenza e riservata pubblico e operatori, prevede un'apertura di 6 giorni.

Si tratta di una manifestazione che, ormai da molti anni, rappresenta il primo appuntamento dell' anno per il settore orafo-gioielliero, quale punto di riferimento in Europa ed esclusiva vetrina di lancio delle creazioni dei più inoti brand di gioielleria e delle più affascinanti espressioni manifatturiere. Con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ice, la manifestazione vedrà espositori, buyer e operatori provenienti da vari paesi del mondo, in particolare da Europa e Middle-East. Durante l'evento fieristico le tecnologie e le innovazioni di processo torneranno protagoniste con T.Gold: si tratta del salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, lo spazio che guarda al futuro e all' evoluzione del «making of» dei preziosi. Dal costante impegno di Ieg a proporre all' interno di un'unica manifestazione tutto quanto ruota intorno al mondo del gioiello e del prezioso, nasce il nuovo claim «All at once», piattaforma dinamica che ottimizza i percorsi d'acquisto, rivela le ultime tendenze e innovazioni e aiuta ad ampliare il networking. Grande attesa anche per Vo Vintage (dal 22 al 24/1), l'appuntamento dedicato all'orologeria e la gioielleria vintage di pregio.