Una multa da 300 euro ogni 3 giorni: furbetti dei rifiuti scatenati dopo il lockdown

VICENZA - Una multa da 300 euro ogni 3 giorni. Il conferimento scorretto dei rifiuti non passa di moda, nemmeno in tempi di pandemia.



In maggio, mese che ha visto l'avvio della fase 2 dopo il lockdown, a Vicenza sono state elevate 10 multe ad altrettanti furbetti sorpresi mentre abbandonavano i sacchetti fuori dai cassonetti.



A pizzicarli, gli agenti in borghese della polizia locale che, con l'aiuto delle telecamere, hanno monitorato la situazione grazie anche alle indicazioni dei cittadini. Le violazioni sono state accertate soprattutto in viale Trieste, porta nord della città, dove 7 conferimenti scorretti hanno portato a 6 sanzioni da 300 euro l'una. Un verbale da 50 euro è stato staccato per disordine igienico-ambientale nell'isola ecologica. Altre tre sanzioni sono scattate nelle aree di via Scarpa e via Torino.



Pioggia di segnalazioni sulle pagine social del Comune. «Venite a Santa Bertilla, c'è da divertirsi», commenta un vicentino. «Togliete i cassonetti e puntate sulla raccolta porta a porta», scrive qualcun altro. C'è infine chi ricorda che, per gettare un sacchetto nel bidone, deve salire sui rifiuti abbandonati sulla strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA