Pove del Grappa. Uccise la moglie a martellate, pena ridotta: dall'ergastolo a 24 anni

VICENZA - Sconto in appello per il muratore albanese Gezim Alla, che nell'aprile 2021 uccise con almeno 12 martellate la moglie di 39 anni nella loro casa di Pove del Grappa.

In primo grado, la Corte d'assise di Vicenza aveva condannato l'uomo all'ergastolo; i giudici veneziani hanno ridotto la pena a 24 anni. Revocata anche la decadenza della responsabilità genitoriale. Confermate invece la provvisionale da 100 mila euro per ciascuno dei due figli, che il giorno del delitto si trovavano in casa.