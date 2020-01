Tutti pazzi per i mattoncini: Titanic e supereroi in mostra per aiutare il nuoto

VICENZA - Il Titanic, le automobiline, le navicelle spaziali. E poi le ambientazioni di Jurassic park, Star wars e dei supereroi.

Mattoncini che passione. Per un paio di giorni i celebri Lego sono stati i protagonisti di una mostra promossa nel quartiere di Maddalene dall'associazione Nuoto Vicenza per sostenere le proprie attività. L'organismo, che conta oltre 200 atleti, necessita infatti di fondi «per restare a galla», come dicono i responsabili.



Questa la finalità dell'iniziativa andata in scena nella tensostruttura di via Cereda, alla quale hanno preso parte 40 operatori provenienti da tutta Italia. Nelle 4 aree espositive hanno trovato posto riproduzioni di monumenti, laboratori per i più piccoli e naturalmente nuotatori in miniatura. Tutti realizzati con i mattoncini colorati. La mostra, ha ribadito il presidente della società Armando Merluzzi, voleva essere un'occasione per «consentire ai tanti appassionati di nuoto di proseguire le attività anche a livello agonistico».

