Vuole salire sul treno senza biglietto: pesta un dipendente delle ferrovie e un carabiniere

THIENE (VICENZA) - Prima ha ingiuriato pesantemente e picchiato un dipendente delle ferrovie alla Stazione di Thiene e poi ha riservato lo steso trattamento ad un carabiniere. Così è stato ammanettato e portato in carcere. L'uomo, Daniel Chiarelli, 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale (10 giorni la prognosi).

Pretendeva di salire in treno senza biglietto. A quel punto un dipendente di Trenitalia, con l'incarico di «Agente anti evasione» in servizio assieme ad altri colleghi, ha tentato di spiegare all'uomo che non era possbile. Chiarelli ha reagito insultando e malmenato il ferroviere il quale ha chiamato il 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno cercato di portare alla ragione l'uomo che ha continuato con gli insulti per poi sferrare due pugni al ferroviere, facendolo cadere a terra. Poi ha colpito uno dei due carabinieri, spingendolo più volte addosso ad una vagone. Con difficoltà l'uomo è stato bloccato e arrestato. Il tribunale di Vicenza, nell'udienza direttissima, ha convalidato l'arresto e condannato a 6 mesi di reclusione Chiarello, con pena sospesa, poi posto in libertà.

