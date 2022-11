Incidente a Thiene. Diciannovenne investe una donna che sta attraversando la strada

THIENE (VICENZA) - Incidente stradale nella giornata di sabato 12 novembre a Thiene: una donna è stata investita da un'auto ed è finita ricoverata in ospedale in codice giallo. L'incidente è avvenuto alle 16.20. Un 19enne di Thiene, alla guida di un autoveicolo, stava percorrendo via Lavarone in direzione stadio Miotto quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Tevere, per cause in corso di accertamento, ha investito una donna di 59 anni, sempre di Thiene, che stava attraversando la strada da destra a sinistra rispetto alla direzione dell'autoveicolo. A seguito dell'urto, la donna è stata soccorsa da un'ambulanza 118 e trasportata all'ospedale di Santorso. Rilievi e regolazione traffico a cura di n. 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.