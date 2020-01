Vicenza nella morsa dello smog: Pm10 oltre i limiti per 10 giorni di seguito. Scatta il livello rosso

VICENZA - Si accentua l'allarme inquinamento a Vicenza: sulla base della verifica effettuata questa mattina a dall'Arpav, è stato accertato lo sforamento per 10 giorni consecutivi del valore limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi al mc d'aria.

Smog, allerta alta e arrivano anche le prime multe ai trasgressori

Da domani in città scatta il livello rosso, che prevede lo stop anche dei veicoli commerciali diesel Euro 4 in tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 12.30. È la prima volta, durante quest'inverno, che a Vicenza scatta l'allerta rossa. Nella giornata di ieri era entrato in vigore il livello arancione che prevede lo stop, in buona parte del territorio comunale, compresi molti quartieri, dei veicoli privati a benzina euro 0 e 1 e diesel da euro 0 a 4; i veicoli commerciali a benzina euro 0 e 1 e diesel sino a euro 3; i motoveicoli e ciclomotori a due tempi non catalizzati, immatricolati prima del 2000 e non conformi alla direttiva.

Un nuovo bollettino Arpav è previsto lunedì 13 gennaio, ma al momento non si prevedono cambiamenti climatici in grado di modificare la situazione.

