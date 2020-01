La pioggia spazza via lo smog e i divieti: torna il livello verde

VICENZA - La pioggia caduta nel week-end (la prima ondata di maltempo del 2020) in tutto il Veneto ha spazzato il via lo smog che per diverse settimane ha caratterizzato l'aria anche nel comune di Vicenza. Da domani, martedì 21 gennaio, gli Euro 4 diesel privati e commerciali potranno tornare a circolare.



Secondo il bollettino pubblicato dall'Arpav sui livelli di allerta Pm10, torna il livello verde, in base a quanto previsto dal nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Nella giornata di oggi gli operatori di Aim provvederanno a cambiare la cartellonistica in tutta la città, passando dal "rosso" al "verde".



Da domani e almeno fino al prossimo bollettino Arpav previsto per giovedì 23, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, non potranno circolare i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell'1 gennaio 2000 e non conformi alla direttiva in vigore. Ultimo aggiornamento: 12:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA