Sangiovanni ricompare sui social (dopo un anno): «Ho dovuto riprendere in mano la mia vita. A volte non ce la fai e basta»

Sangiovanni ha finalmente rotto il silenzio dopo un anno in cui era praticamente sparito dalle scene. «Questo è stato un anno silenzioso e faticoso - ha scritto il cantautore vicentino Sangiovanni in uno dei suoi ultimi post Instagram -.

Ho dovuto riprendere la mia vita in mano senza sapere più dove fosse e dove fossi. Non avevo più nulla da dire e così non ho detto niente e purtroppo l’hype non centra ma la bellezza di essere umani è anche questo. A volte non ce la fai e basta. Sono stato distante lo so, ho cancellato la mia emozione e le mie parole da qualsiasi social perché non era il contesto giusto per metterle a fuoco». A tale proposito, nelle ultime ore, il cantante ha rivelato dov'è stato in quest'ultimo anno di silenzio.

La fuga

«Mi sono preso del tempo per visitare posti che non avevo mai visto - ha spiegato Sangiovanni in un'intervista a Vanity Fair -. Sono stato un mese a Los Angeles, dove più che lavorare ho vissuto e di conseguenza questo vivere mi ha permesso di scrivere. Dopo sono stato a Tokyo, in Giappone, e a New York. Ho viaggiato anche per l’Italia, in altri posti che non fossero casa mia. Sono stato in Puglia, in Sicilia, ho rivisto amici che non vedevo da tanto tempo, ho fatto una serie di cose che avevo trascurato».

La libertà

Il cantante ha aggiunto: «Fermarmi non è stato strano perché ne avevo bisogno. Da Amici in poi sono stato sovraesposto e ho sentito il bisogno di andare altrove, in posti dove non ti conosce nessuno, dove sei libero di essere quello che vuoi, senza dover dare una spiegazione».

«Fermarmi è stato utile per capire chi davvero è qui perché mi vuole bene e mi stima per quello che sono - ha scritto -. Ho pur sempre 20 anni e trascurare la mia crescita è stato doloroso ma qualcosa in quest’ultimo anno l’ho recuperata. Il mio rapporto con la musica è cambiato di nuovo, è tornato un po’ come in principio quando entravo in studio solo se/perché ne avevo bisogno. e ne ho avuto bisogno. Ho parlato tanto con la mia musica affinché possa parlare a voi tramite lei. Sono stato egoista ma ripagherò l’attesa»

è passato più di un anno dall’ultima volta.