Cade in giardino e non riesce più a rialzarsi: notte all'addiaccio, poi un passante lo sente gridare

SAN VITO DI LEGUZZANO (VICENZA) - Anziano soccorso oggi, sabato 18 settembre 2021, intorno alle 8.30 in via Borgo Vecchio, a San Vito di Leguzzano. Un 70enne è caduto ieri sera in giardino, dietro casa, e ha trascorso la notte all'addiaccio, incapace di rialzarsi. Questa mattina le sue grida hanno attirato l'attenzione di un passante che ha dato l'allarme. I pompieri arrivati da Schio hanno prestato il primo soccorso al ferito, fino all’arrivo del personale sanitario del Suem che lo ha trasportato in ospedale.