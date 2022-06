Ruggiero all'Olimpico e Turandot Dancing Queen all'Astra: serata col botto a Vicenza

VICENZA - Antonella Ruggiero all'Olimpico e Turandot Dancing Queen all'Astra. L'ex voce dei Matia Bazar nel capolavoro palladiano e la nota opera pop nel teatro di ricerca e sperimentazione.

L'11 giugno a Vicenza doppio appuntamento di musica e spettacolo. La nota artista, con un'affermata carriera anche da solista dopo i successi con il gruppo genovese - si esibirà gratuitamente alle 21 nel monumento simbolo della città. il concerto, promosso dal Centro servizio per il volontariato per i 25 anni di attività, sarà dedicato alle donne. “Incanto con Antonella Ruggiero”, il titolo della serata, a metà tra musica, racconto e moda grazie agli abiti della stilista Laura Milan indossati da 30 donne che porteranno sul palco il loro bagaglio personale di difficoltà, forza e resilienza. Informazioni su www.csv-vicenza.org.

Sempre sabato 11, al teatro Astra, alle 20.30 ultima tappa del fortunato tour Turandot Dancing Queen che, dopo il debutto alla Gran Guardia di Verona con un doppio sold out, ha portato l'opera nei teatri di Trento, Desenzano e Mantova. Realizzato dai compositori Alessandro Augusto Fusaro e Marcello Rossi Corradini, l'evento coinvolge 50 giovani under 35 per un'ora e quarantacinque minuti di spettacolo suddivido in 2 atti. Si tratta di un musical rivolto alle nuove generazioni che unisce il classico alle sonorità moderne.

In scena, 7 cantanti protagonisti, la compagnia di danza del Musical Theatre Company e il coro dell'Università di Verona diretto da Corradini. Biglietti sulla piattaforma oooh events oppure all'Astra il giorno dello spettacolo a partire dalle 19.30.