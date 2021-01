Coppia di gestori con 4 husky "prigioniera" della neve al Rifugio Valbona: «Stiamo finendo le scorte di legna»

ARSIERO (Vi) - Da oltre una settimana il rifugio Valbona, in quota (1720 mt) sopra Arsiero, è isolato, per una copiosa nevicata con deposito di oltre 2 metri d’altezza .

I gestori, Mattia Baldo, 44 anni, e la compagna Nadine Pajusco, vivono all’interno quasi sommersi dalla coltre bianca che supera il livello delle finestre. A far loro compagnia sono 4 magnifici cani husky, che quando escono all’esterno sembrano trovarsi nel loro ambiente preferito. Così, però, non è per Mattia e Nadine, che stanno vivendo un’avventura inattesa.

Il rifugio si trova a 15 chilometri di strada di montagna da Tonezza del Cimone. Più vicina è invece Folgaria, poco dopo Passo Coe, però è in Trentino. La provincia autonoma di Trento ha aperto la strada fermandosi al confine con il Veneto, con l’uso di spazzaneve e turbine che hanno costantemente tenuto sgombero il percorso, arrivando a 2.700 metri dal rifugio. Non è riuscita invece o la Provincia di Vicenza: «Ho contattato le autorità - spiega Baldo - ma mi è stato risposto che per loro è impossibile riaprire la strada, perché temono la caduta di slavine e valanghe. Il problema per sono le scorte di legna per scaldarci che stanno per finire».

