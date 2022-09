Bandiere a mezz'asta in municipio a ricordo della regina Elisabetta, ma anche dei caduti inglesi

VICENZA - Anche Vicenza ricorda la regina Elisabetta. Oggi a Palazzo Trissino le bandiere sono a mezz'asta, in segno di cordoglio per la scomparsa di «una donna che - ricorda il sindaco Rucco, si legge in una nota municipale - ha dedicato la vita al servizio della Gran Bretagna, rimanendo punto di riferimento non solo per il popolo inglese, ma anche per il mondo intero».

Rucco, che è anche presidente della Provincia, non fa riferimenti specifici ai rapporti inglesi con Vicenza, ma si può ricordare che diversi soldati inglesi lasciarono la vita sull'Altopiano di Asiago, durante la Grande Guerra, che li vide operare anche sul Grappa e a Thiene, e nei Sette Comuni alcuni cimiteri britannici ricordano questo forte rapporto dettato dalla storia. Tra i più noti quello del Barenthal, lungo una strada bianca, d'inverno pista da fondo, molto frequentata.