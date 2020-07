Ragazzo di 25 anni va a fare il bagno nel torrente, la corrente lo trascina: morto

Torrebelvicino - Un ragazzo di 25 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, portato via dal torrente Leogra dove si era recato a fare il bagno con un gruppo di amici. La Centrale del 118 di Verona è stata attivata da quella di Vicenza per inviare l'elicottero in località Asse, dove si stava dirigendo anche un'ambulanza: quando i soccorsi sono arrivati sul posto il giovane era già fermo sott'acqua in profondità. I ragazzi avevano subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione, poi sostituiti dal personale dell'ambulanza di Santorso e dall'equipe medica dell'eliambulanza di Verona, atterrata in prossimità. Purtroppo per il venticinquenne di Schio non c'è stato nulla da fare. Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA