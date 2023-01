Premio San Bassiano "canoviano", la città ringrazia Guderzo, Pavanello, Vivian, Posocco. Riconoscimento alle forze dell'ordine

BASSANO - Oggi, giovedì 19 gennaio 2023, la giornata del patrono San Bassiano. La città quest'anno ricorda figure centrali nella vita bassanese, come Mario Guderzo, già direttore del museo, Giuseppe Pavanello, il poeta in vernacolo Eusebio Vivian e il fautore di tante attività, dai gemellaggi alle Arti per Via, Gianni Posocco.

La tradizionale kermesse delle premiazioni a teatro in Sala Da Ponte viene presieduta dalla sindaca Elena Pavan e dall'intera amministrazione. Le scelte sono improntate al mito culturale del Canova. Il premio Cultura Città di Bassano del Grappa va infatti ai due curatori della mostra "Io Canova. Genio Europeo", Mario Guderzo e Giuseppe Pavanello. Insieme alla direttrice dei musei civici, Barbara Guidi, sono gli artefici della rassegna che ha già sommato diverse decine di migliaia di presenze.

Il premio "Città di Bassano del Grappa" invece va alle forze dell'ordine, commissariato di Ps, carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia locale.

Per quanto riguarda le benemerenze "San Bassiano", assegnatari sono l'Anffas per i 50 anni di vita nel territorio, il club di pallacanestro Mba e il poeta dialettale Eusebio Vivian. Il riconoscimento "Un gesto per la città", infine, va al promotore culturale Gianni Posocco. Poi come da prassi vi saranno alcuni vincitori dei premi di laurea.

IL PROGRAMMA. La giornata è tutta dedicata a San Bassiano. In mattinata in duomo la messa celebrata dal vescovo Giuliano Brugnotto, nel pomeriggio alle 16 l'inizio della cerimonia in Sala Da Ponte, con interventi previsti della sindaca Elena Pavan, dell'assesora alla cultura Giovannella Cabion, della direttrice del museo Guidi, con la proclamazione dei vincitori e l'assegnazione dei premi. Alle 18.30 al museo civico l'inaugurazione delel donazioni. Infine in serata, di nuovo in Sala Da Ponte, il concerto di San Bassiano.