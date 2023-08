POVE DEL GRAPPA (VICENZA) - Poco prima dell’alba di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Marcadella a Pove del Grappa per il crollo parziale di elementi di costruzione di una vecchia abitazione in disuso, di cui è crollato parte del tetto: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, accorsi da Bassano e Vicenza con l’autoscala, hanno provveduto a un sopralluogo e rimuovere gli elementi pericolanti e liberare la pubblica via che da l’accesso a quattro abitazioni di corte. Informato il Comune per i provvedimenti di competenza e per transennare la zona ridosso dell’abitazione. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di sopralluogo sono terminate dopo le 9.