Postepay, truffa delle ricariche: pensionato si ritrova con mille euro in meno

PIOVENE ROCCHETTE (VICENZA) - I militari della Stazione di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, al termine di un'indagine, hanno denunciato per truffa e riciclaggio in concorso, un bresciano di 51 anni, pregiudicato, e un cittadino castiglionese di 40anna, pregiudicato. I due il 3 febbraio scorso, fingendosi interessati all'acquisto di un veicolo pubblicizzato su un noto sito web di vendite, avevano indotto la vittima, un pensionato di Santorso, ad effettuare operazioni bancarie presso uno sportello Atm. I due truffatori erano riusciti così ad appropriarsi di 1.000 euro mediante ricariche su tessera Postepay, facendo credere alla vittima che le operazioni compiute servissero e ricevere il denaro anziché cederlo. Le indagini si sono svolte tramite le analisi dei conti correnti bancari e postali e dei contatti e conversazioni mantenute con la vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA