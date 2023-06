Pino di oltre 20 metri cade su dei cavi elettrici a Colceresa

COLCERESA (VICENZA) - Pino cade e finisce sui cavi elettrici. Venersì sera, 16 giugno, alle 20.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Collesello località Molvena a Colceresa per un pino alto oltre 20 metri finito su dei cavi elettrici stradali dopo essersi spezzato alla base in quanto marcio. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa e Vicenza con l'autoscala hanno tagliato l'albero liberando i cavi elettrici e ripristinando la sicurezza della zona.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz’ora prima della mezzanotte.