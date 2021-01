In Italia con un permesso umanitario, ma per "lavoro" faceva consegne a domicilio molto particolari

VICENZA - Faceva le consegne a domicilio in sella ad una bici, il nigeriano di 39 anni, in Italia con un permersso di soggiorno per motivi umanitari, arrestato dalla polizia di Vicenza con 57 dosi di varie droghe. L'uomo è stato visto dagli agenti delle volanti nei pressi del parcheggio di un supermercato mentre stava camminando sorreggendo una bicicletta. Alla vista dei poliziotti lo straniero è salito in sella alla bici, cercando di fuggire, ma è stato bloccato. Ad una perquisizione gli agenti hanno trovato in un piccolo borsello che l'uomo aveva nella tasca della giacca, 52 dosi di eroina e altre 5 di cocaina, tutte pronte per la vendita. Nello zaino, invece, c'erano 3 telefoni cellulari ed un laptop, poi risultato rubato. Sequestrati anche circa 200 euro in contanti.

