Pedemontana: «Concluso lo scavo della galleria di Malo. A maggio aperti 35 chilometri»

TREVISO - VICENZA - «Domani in mattinata verrà completato lo scavo della galleria nord della Pedemontana»: lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia. «È la galleria di Malo - ha aggiunto - e così finiranno i disagi per i cittadini; abbiamo dovuto usare gli esplosivi perché la galleria era rocciosa, ci saranno anche meno camion in circolazione».

«Poi si passerà ai 720 metri da fare in una parte e 1.190 nell'altra - ha aggiunto - nella zona di Castelgomberto, Sarà fase più critica perché si passa a scavare la terra che per assurdo prevede maggiore sicurezza nell'avanzare per la messa in sicurezza: è la più grande opera pubblica in costruzione oggi in Italia. A maggio saranno aperti 35 chilometri. Il sedime c'è tutto».