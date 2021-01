THIENE (VICENZA) - Parto prematuro al sesto mese di gravidanza nel bagno dell'ambulatorio: neonata nasce di 600 grammi. La mamma, una 31enne, aveva avuto forti dolori, per questo era andata dal medico Boldrini di Thiene, dove la bambina è nata, come racconta il Giornale di Vicenza. Il fatto è accaduto lo scorso 2 gennaio. Subito l'allarme e la corsa in ospedale, emdici e infermieri hanno salvato la neonata, ora ricoverata in terapia intensiva neonatale.

