Si era sentito male prima della messa, morto il parroco don Alfredo

VICENZA - È morto all'alba di oggi, all'ospedale di Vicenza, don Alfredo Grossi, il parroco di 61 anni, dell'unità pastorale di Val Liona comune dell'area dei Colli Berici, che lo scorso 14 febbraio era stato colto da un malore all'interno del suo appartamento. Il sacerdote era atteso per celebrare la funzione religiosa che avrebbe dovuto iniziare alle 19 nella parrocchia di San Martino, nella frazione di Villa del Ferro. Erano stati proprio i parrocchiani, non vedendolo arrivare, a tentare di contattarlo più volte al cellulare, ma senza avere risposta. A quel punto avevano allertato i soccorsi: per entrare nell'alloggio i vigili del fuoco avevano dovuto forzare la porta d'ingresso, trovando poi don Alfredo riverso nel bagno. I sanitari del Suem 118, giunti sul posto subito dopo, l'avevano stabilizzato sul posto per poi trasportarlo al San Bortolo, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, da dove non era più uscito, nonostante il prodigarsi dei medici del nosocomio del capoluogo.