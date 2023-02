Malore in canonica, il parroco non si presenta a messa, i fedeli gli salvano la vita

VICENZA - Non si presenta alla messa delle 19 e i fedeli preoccupati danno l'allarme scoprendo che il parroco era stato colto da un malore in canonica, salvandogli così la vita. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, 13 febbraio 2023,nella parrocchia di Val Liona (Vicenza). A trovare il parroco 61enne riverso a terra nel bagno della parrocchia sono stati i vigili del fuoco, chiamati sul posto. Sono entrati in canonica forzando la porta d'ingresso. Il parroco ora è ricoverato all'ospedale di Vicenza.