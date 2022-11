Officina stellare, commessa per 1,5 milioni da Esa: installerà a Tenerife un modulo ottico per la stazione aerospaziale

SARCEDO - Officina Stellare spa, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader nella progettazione e nella produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, ha sottoscritto un contratto con l'Agenzia spaziale europea (Esa) per la fornitura del prototipo di un modulo di ottica adattiva scalabile per la stazione di terra Izn-1, che verrà installata a Tenerife (Spagna). Il contratto, firmato nel quadro del programma Esa Artes Scylight Strategic Programme, ha un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, con durata 24 mesi.

Il sistema di ottica adattiva sarà concepito per gestire i segnali di comunicazione ottica e quantistica e vedrà il coinvolgimento delle società controllate da Officina Stellare, Dynamic Optics e ThinkQuantum. I sistemi - informa la società vicentina - saranno in grado di gestire sia i segnali di telecomunicazione ottica sia i segnali di comunicazione quantistica, consentendo la compensazione delle perturbazioni atmosferiche, per un migliore accoppiamento delle fibre. A seconda delle prestazioni, verranno servite stazioni ottiche terrestri di diverse dimensioni e configurazioni.