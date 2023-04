Nonno vigile, a Vicenza si alza l'età massima per poter prestare servizio

VICENZA - Nonni vigile, si alza l'età massima per poter perstare servizio: si assa da 75 a 80 anni. Sette dei circa 40 volontari attualmente operativi come nonni vigile, progetto affidato alla gestione per un triennio all’associazione Senior Veneto Aps, stanno per arrivare o hanno già raggiunto il limite di età di 75 anni, ma sono ancora in buona salute, disponibili e interessati. Da qui la decisione dell’amministrazione di dare la possibilità di continuare a vestire i panni di nonno vigile a persone motivate ed esperte, che svolgono quotidianamente il loro ruolo con competenza ed efficacia. Al compimento dei 75 anni, i nonni vigile dovranno presentare annualmente il certificato medico che ne attesti l’idoneità psico-fisica, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Per quanto riguarda l’età minima, i volontari non possono avere meno di 45 anni.