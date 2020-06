​Soldato Usa neonazista: arrestato un 22enne della caserma Ederle

Soldato americano neonazista arrestato con l'accusa di aver pianificato un attacco contro la sua unità di combattimento dell'esercito in Turchia. Era di stanza alla 173/a Brigata statunitense a Vicenza, Ethan Melzer, 22 anni di Louisville, in Kentucky - riporta oggi il Giornale di Vicenza - era giunto alla caserma "Ederle" del capoluogo berico nel novembre 2019, ed è stato messo in manette il 10 giugno scorso, nell'ambito di un'indagine dell'Fbi contro l'organizzazione neonazista «O9A» (Ordine dei nove angoli).



L'accusa nei suoi confronti è di aver cospirato e tentato di uccidere cittadini americani e militari, e aver offerto e tentato di offrire materiale a sfondo terroristico. Melzer avrebbe tentato di orchestrare un'imboscata contro la sua stessa unità rivelando la sua postazione e le armi a sua disposizione al gruppo di suprematisti bianchi.