Scivola nel fiume mentre gioca con i compagni di scuola: 13enne annega travolto dalla corrente

VICENZA - Un ragazzino di 13 anni è morto oggi pomeriggio a Cereda di Cornedo Vicentino (Vicenza), dopo essere stato trascinato via dalla corrente del fiume Agno, particolarmente ingrossato dopo le piogge degli ultimi giorni. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava giocando assieme ad un gruppo di compagni di scuola quando sarebbe caduto in acqua, forse a causa di una scivolata, scomparendo subito dopo. Immediato l'allarme lanciato dagli stessi amici, che hanno fatto convergere sul posto carabinieri, un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco. Il 13enne, residente in zona, è stato poi soccorso e trascinato fuori ma ogni tentativo di rianimazione sul posto da parte dei sanitari, durato oltre un'ora, è stata vano. Ultimo aggiornamento: 21:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA