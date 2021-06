Michele Merlo, Maria De Filippi e Amici sui social: «La tua era una malinconia speciale»

«Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all'ultimo giorno che hai trascorso in casetta». Inizia così il post con cui Maria De Filippi e la redazione di 'Amici' ricordano Michele Merlo, in arte Mike Bird, concorrente del talent nel 2017 morto ieri sera a 28 anni a causa di una emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. Il post è corredato da un montaggio di alcune immagini di Mike nella scuola di 'Amici' e si concludono con un abbraccio tra Maria e il ragazzo.

«La tua - proseguono la conduttrice e la redazione del programma - era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l'esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l'opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo».

«Eri un ragazzo speciale - sottolinea la De Filippi con il suo staff - e lo avevamo capito tutti. Avevi un'intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che "la sensibilità di ognuno è il suo genio", la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d'animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell'animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fà buon viaggio», conclude il post.

