Allerta maltempo, Vicenza chiude i parchi pubblici

VICENZA - Nel Vicentino è scattata l'allerta maltempo, dopo l'avviso emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto che anche per la provincia berica ha individuato il livello «arancione» di allerta idraulica e idrogeologica («preallarme») sulla base delle previsioni meteo di Arpav. Questa mattina l'amministrazione di Vicenza ha disposto l'attivazione del Coc (Centro operativo comunale) che si riunirà dal primo pomeriggio, per l'arrivo nelle prossime ore di precipitazioni diffuse, di fatto già iniziate nella notte scorsa e proseguite per tutta la mattinata. Il Coc è stato attivato anche in altri comuni della provincia berica, tra cui Trissino: particolare attenzione nelle zone dell'Alto Vicentino, a forte rischio idrogeologico. Sempre nel capoluogo, in via precauzionale, è stata decisa, sempre questa mattina, la chiusura di tutti i parchi cittadini, anche dopo il crollo, avvenuto nei giorni scorsi, di un grosso tiglio a Campo Marzo, che ha ferito cinque persone all'altezza di una fermata degli autobus.

